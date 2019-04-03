На Донетчине расследуют возможную фальсификацию результатов выборов. Новости

Полиция расследует вероятную фальсификацию результатов выборов в Мангушском районе (Донецкая обл.). По информации членов участковой избирательной комиссии, данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии, не совпадают с переданными в ЦИК. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

2 апреля в Мангушский отдел полиции обратились члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса. «По их словам, данные, переданные в Центральную избирательную комиссию, о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК, а именно разница в пользу одного из кандидатов увеличена в 9 раз», – отметили в полиции.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 158 «Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов» Уголовного кодекса Украины. Полицейским предстоит установить, на каком этапе появились разногласия, и лиц, причастных к возможной фальсификации.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по Донецкой области обработала 100% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. По результатам обработки 99,53% протоколов в целом по стране лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее идут Петр Порошенко (15,94%) и Юлия Тимошенко (13,39%).

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