В зоне ООС прошли тренировки экипажей вертолетной армейской авиации (Видео). Новости

На одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил прошли учебно-тренировочные полеты экипажей армейской авиации. К выполнению полетных заданий на этот раз привлекалось два экипажа вертолетов Ми-8 из состава Объединенных сил. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Летная смена длилась 3 часа, в течение которых экипажи вертолетов выполнили задачи полетов в полном объеме. Это, в частности, полеты на поисково-спасательное обеспечение, воздушная разведка, тренировки с заходом на посадку по приборам с использованием посадочных систем, выполнение посадки на неподготовленную площадку методом самостоятельного подбора с воздуха и т.п.

Полеты проходили днем, ​​в простых метеорологических условиях, но при сильных порывах ветра. Летная смена была проведена на оценку «отлично».

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