ХК «Донбасс» проиграл «Днепру» на старте финальной серии. Новости

В рамках первого матча финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч 2 апреля ХК «Донбасс» на своем льду принимал херсонский «Днепр». Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Донбасс».

Команды крайне осторожно начали матч, не форсируя события на льду, при этом по разу соперники поиграли в большинстве. Реализовать свое преимущество никому не удалось, и первая 20-минутка завершилась безголевой ничьей.

Во втором периоде «Днепр» дважды оставался в меньшинстве, однако реализация моментов «Донбасса» в этом матче была проблематичной из-за уверенной игры Олега Петрова. Вместо этого гости смогли забросить шайбу в ворота Богдана Дьяченко, воспользовавшись своим редким моментом.

Капитан дончан Виктор Захаров смог сравнять счет лишь в третьем периоде, играя в меньшинстве, но гости все-таки смогли выиграть матч. За 5 минут до конца заключительной трети игры. Победная шайба на счету Андрея Жвачкина.

Отметим, что на эту игру в Дружковке пришло рекордное количество болельщиков – 1112.

«Щуки» повели в финальной серии, а следующая игра состоится уже через 2 дня – 4 апреля на «Альтаире» (начало матча – 18:30).

Фото: пресс-служба ХК «Донбасс»

УХЛ, финал плей-офф, первая игра:

«Донбасс» – «Днепр» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1), счет серии – 0:1

Шайбы: 0:1 – Бондаренко (Янишевский, Дунаев) – 27:13, 1:1 – Захаров (Никифоров – мен.) – 46:46, 1:2 – Жвачкин (Шулешов, Ромащенко) – 54:47.

Донбасс: Дьяченко (Костенко); Сильницкий – Романенко, Гончаров – Игнатенко, Жовнир – Григорьев, Александров – Мартынюк; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Манукян – Захаров (К) – Никифоров, Пуголовкин – Кузьмик – Костиков, Мостовой – Воронин – Денискин.

Днепр: Петров (Сурканов); Белоусов (А) – Шулешов, Пугачев – Матвиенко, Декало – Матусевич, Зык – ; Золотухин – Ромащенко (А) – Жвачкин (К), Бондаренко – Дунаев – Янишевский, Коваленко – Сирченко – Макарицкий, Брага – Целогородцев – Тимченко.

Посещаемость: 1112 болельщиков.