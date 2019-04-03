На Донбассе погибла известная пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма». Новости

На Донбассе погибли двое защитников Украины – это Яна Червоная и Сергей Милютин. Они служили в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Мина противника попала в блиндаж, где находились украинские военные.

С конца лета 2014 года и до 16 сентября 2016 года Яна Червоная была волонтером на Донбассе, а потом ушла служить в ВСУ. Сначала – в 54-ю механизированную бригаду, потом – батальон «Донбасс Украина». На фронте женщина была пулеметчицей. «Глаз безотказный, не дает осечек», – говорила она в интервью.

Яну дома ждали муж и двое маленьких детей. «Спрашивает дочка, когда ты приедешь, а я даже не знаю, что ей ответить. Хотелось бы сказать, что побыстрее, что скоро, но я понимаю, что я тогда ее обману», – делилась она.

В интервью, которое женщина дала за два месяца до гибели, она рассказала, как ее жизнь изменила война: «Я не знаю, можно ли сказать спасибо этой войне, наверное, это неправильная фраза. Но, благодаря этому всему, мы поняли, что такое Украина. Я выучила гимн Украины, у меня появились первые веночки, первые вышиванки. Я начала с детьми дома разговаривать на украинском языке. До этого какое-то было отношение: ну, да – сине-желтый флаг, мы – украинцы, мы – нация, и – все».

Смерть Яны для многих стала шоком. В социальных сетях ее знали тысячи людей, на большинстве своих фото она всегда была с улыбкой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»