Ситуация в пунктах пропуска утром 3 апреля: Проезда ожидали 230 авто. Новости

Сегодня утром, 3 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 31,6 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 7235 человек и 970 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6475 человек и 1210 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 5720 человек и 1060 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3210 человек и 800 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 8910 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 20/10;
- КПВВ «Марьинка» – 50/50;
- КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;
- КПВВ «Гнутово» – 20/30.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- Василий: «7:10. Из Артемовска (Бахмута, – ред.) в Горловку машин 50, + таксисты»;
- Василий: «8:19. Из Украины на паспортном ДНР 20 машин + беременные инвалиды».
КПВВ «Марьинка»:
- «Vitalios»: «6:44. "Каргилл" в Украину очередь до моста, льгота чуть меньше, первая протяжка в 6:45 машин на 6 основная»;
- «Vitalios»: «7:44. Приехал на "Каргилл" в 5:10, был где-то 55-60 в основной, сейчас 13, очередь так и есть до моста, машин 80, льготы чуть меньше».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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