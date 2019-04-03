Ситуация в пунктах пропуска утром 3 апреля: Проезда ожидали 230 авто. Новости

Сегодня утром, 3 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 31,6 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7235 человек и 970 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6475 человек и 1210 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5720 человек и 1060 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3210 человек и 800 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8910 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/10;

КПВВ «Марьинка» – 50/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Василий: «7:10. Из Артемовска (Бахмута, – ред.) в Горловку машин 50, + таксисты»;

Василий: «8:19. Из Украины на паспортном ДНР 20 машин + беременные инвалиды».

КПВВ «Марьинка»:

«Vitalios»: «6:44. "Каргилл" в Украину очередь до моста, льгота чуть меньше, первая протяжка в 6:45 машин на 6 основная»;

«Vitalios»: «7:44. Приехал на "Каргилл" в 5:10, был где-то 55-60 в основной, сейчас 13, очередь так и есть до моста, машин 80, льготы чуть меньше».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.