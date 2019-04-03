Дипломатические переговоры с Россией продолжатся, – замглавы МИД Украины. Новости

Украина будет продолжать дипломатические переговоры с Россией, но говорить о каком-то диалоге и взаимодействии по факту пока нельзя. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

«У нас не только дипломатические, но и любые другие отношения с Российской Федерацией сведены почти к нулю. Россия отказывается говорить даже на те темы, которые болезненны и актуальны с точки зрения гуманитарных принципов и вопросов, такие как обмен пленными, освобождение незаконно арестованных украинцев в России, прекращение обстрелов, диверсий и других провокаций на территории Украины», – сказал он.

«Мы продолжаем принимать необходимые меры для того, чтобы РФ и ее руководство привести к нормам международного права. Для этого нам нужен весь дипломатический арсенал, который есть в наших руках, и не только в наших, но и в руках всего цивилизованного международного сообщества», – продолжил Божок.

По его словам, Россия не идет на диалог с украинскими властями и на переговорах по Донбассу в Минске. «Все попытки, сделанные буквально недавно в Минске, остаются без конструктивного ответа с российской стороны», – говорит дипломат.

«Очевидно, в Кремле считают, что это является эффективным способом давления на Украину, чтобы принять те условия, на которых Кремль хочет, чтобы Украина капитулировала перед ним», – добавил замглавы МИД Украины.

Он также прокомментировал прекращение действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, и считает, что к разрыву дипломатических отношений это не ведет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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