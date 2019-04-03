На Донетчине женщина отравилась угарным газом. Новости

В с. Отрадовка (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) женщина отравилась угарным газом. ЧП произошло 2 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«2 апреля в 13:33 диспетчер Службы спасения "101" получил сообщение о несчастном случае, который произошел в одном из частных домов на ул. Зеленая в с. Отрадовка Бахмутского района. Женщина, 1959 года, была госпитализирована в Бахмутскую ЦРБ в результате отравления угарным газом», – сообщили в пресс-службе.