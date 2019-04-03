Сводка из зоны ООС за 2 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции украинских военных обстреливались:

из минометов калибрами 120 и 82 мм – в районе Верхнеторецкого;

из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле Широкино;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки;

из автоматических станковых гранатометов – в районе Гнутово;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – возле Водяного.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь:

из артиллерийских систем калибром 152 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм и стрелкового оружия – в районе Новозвановки;

из минометов калибром 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе Попасной;

из минометов калибром 120 мм – вблизи Катериновки.

С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики 9 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и Калиново, поселка Голубовское, сел Желобок и Сокольники и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, противотанковых ракетных комплексов ПТРК, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.