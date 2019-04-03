НАТО готовится обеспечить проход украинских кораблей в Азовское море. Новости

НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий, в частности, отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив. Об этом заявила представитель США при Альянсе Кей Бейли Хатчисон, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИД. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море», – сказала она.

«Очень важно, чтобы в Черном море была обеспечена безопасность Румынии, Болгарии и Украины, также, как и Грузии, это касается как их судов, так и побережья – заявила Хатчисон.

Как ранее заявил представитель Госдепартамента США, Россия станет предметом обсуждения на встрече министров иностранных дел НАТО, которая пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.

Читайте также: