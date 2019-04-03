Пожары на Донетчине: Один человек пострадал, один – погиб. Новости

В результате пожаров, которые 2 апреля произошли в Донецкой области один человек пострадал и один погиб. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 2 апреля в 5:41 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Довженко в Покровске.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел внутри пристройки к дому. Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили пострадавшего. Работники скорой медицинской помощи госпитализировали мужчину в ЦГБ г.. Покровск, с диагнозом – ожоги I-III степени кости правовой руки в удовлетворительном состоянии», – сообщили в пресс-службе.

Пожар был ликвидирован в 7:27.

В тот же день в 16:39 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Маяковского в Доброполье.

«Бойцы ГСЧС выяснили, что возгорание произошло в отдельно стоящей уборной. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пожар уже не происходил. В результате пожара погиб мужчина, 1949 года рождения», – сообщили в ГСЧС.

Причины пожаров устанавливаются.