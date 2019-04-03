Лавров прокомментировал первый тур выборов президента Украины. Новости

Предварительный доклад наблюдателей ОБСЕ по итогам первого тура президентских выборов в Украине «пестрит констатацией грубейших нарушений». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает МИД РФ.
По словам Лаврова, наблюдатели ОБСЕ о таких нарушениях в ходе голосования на выборах президента Украины, как «коррупция, подкуп и давление на избирателей» сказали «в нейтральном ключе».
«Думаю, что, если бы речь шла о нас, то все эти факты подавались бы с эмоциями. А сейчас это делают приглушенно – сухая констатация. И дальше заявляется, что все это не повлияло на легитимность, как не повлияло на легитимность и грубейшее нарушение правил ОБСЕ, когда выгнали наших наблюдателей, и решение отказать в праве голоса работающим и живущим в России 3-м с лишним миллионам украинцев», – сказал Лавров.
«Я не видел оснований для оптимизма, как и для пессимизма. Что здесь гадать? Это процесс, который должен состояться, он уже начался и будет завершен. Я не сомневаюсь в этом. Как и в том, что Запад признает эти выборы», – заявил глава МИД РФ.
На вопрос о перспективах российско-украинского взаимодействия он ответил так: «Мы открыты для диалога, который будет нацелен не на болтовню и не на выдумывание предлогов для бездействия, а на практическое выполнение Минских договоренностей».
Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%. Во второй тур президентских выборов выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.
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