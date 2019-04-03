В «ДНР»: В Докучаевске проводятся проверки, трасса на Донецк перекрыта. Новости

В неподконтрольном украинским властям Докучаевске (Донецкая обл.) сегодня, 3 апреля, незаконными вооруженными формированиями проводится «отработка», перекрыта трасса на Донецк. Об этом местные жители пишут в соцсетях.
«Кто что знает, почему закрыта трасса на Донецк? На вокзале сказали, приблизительно до 12 часов. А причину не сказали», – пишет автор поста Ирина.
Местные жители делятся информацией о том, на сколько закрыт город, однако данные противоречивы. Также люди рассказывают о том, что проводится «плановая проверка», и спорят о том, есть ли в ней смысл:
- Елена: «А мне вчера сказали на два дня, а сегодня на автостанции сказали, может быть, до 17:00»;
- Валентина: «Не наводите панику – плановая проверка населения… Может, хоть самогонщиков да наркоторговцев погоняют»;
- Ксения: «Никого они не погоняют, уже столько раз были проверки, и как торговали – так торгуют, а по обычным квартирам они пошастают»;
- Артем: «Самогонщики как платили таксу за крышу, так и платят. Никто их гонять не будет»;
- Валентина: «Так это ж иногородние, "не проплаченные" заехали – может и потрясут»;
- Светлана: «На блокпосту сказали, что на сутки город закрыт. Причину не говорят»;
- Татьяна: «С трассой, думается, временное неудобство»;
- Валентина: «Ребята ходят культурные, воспитанные. Че кипешевать? Служба у них такая. Всю республику уже так "отработали" – и мы переживем. Больше порядка будет»;
- Валерия: «Может, вам и повезло, что пришли воспитанные, к некоторым зашли настоящие хамы, которым абсолютно все равно было на плачущего маленького ребенка. Они стояли на своем и не давали девушке закрыть дверь, чтоб успокоить своего ребенка»;
- Андрей: «Все же это ненормально. Как быть людям, которым на работу необходимо ехать куда-либо, на прием к врачам в Донецк, где все по записи, кто-то планировал и покупал билеты в РФ или в Украину, да мало ли что»;
- Роза: «Ну как бы у нас 5-й год военное положение... Тут другие порядки и законы».
Напомним, подобные проверки уже проходили в Докучаевске – в ноябре 2018 года.
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