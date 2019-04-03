За 116 миллионов: В Славянске мусорные холмы превратят в цветущую равнину (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) на следующей неделе приступят к рекультивации земель полигона твердых бытовых отходов (ТБО), который использовался с 1961 года и куда в течение 30 лет свозился со всего города мусор. Полигон был закрыт в январе 2017 года, и мусор вывозится в соседний Краматорск.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», проведение работ будет контролировать отдел экологии Славянского городского совета.

«Общая площадь полигона 10,2 гектара. Высота мусорных холмов в некоторых местах достигает высоты пятиэтажного дома. Первый этап рекультивации – технологический. Сначала идет планировка: немножко выровняют все кучи, которые были на полигоне, гору сместят и выровняют слой. При этом будет проводиться уплотнение тела полигона рейдерами, тракторами и машинами. Дальше будет завозиться и создаваться защитный инертный слой, который состоит из нескольких слоев. Это будет щебень, суглинок и песок. Также будет слой специального изоляционного материала, для того, чтобы дождевые стоки не попадали в тело полигона и не создавались воды, которые будут по рельефу стекать в наши озера», – пояснила начальник городского отдела экологии Лариса Соловей.

После технологического этапа рекультивации будет проведен биологический этап. «На вот этот "пирожок", который образуется, с защитного экрана будет наноситься плодородный грунт. В него высадят 3 600 кустарников», – дополнила Соловей.

После всех проведенных работ земли будут переданы в землезапасы Славянского городского совета и целевое назначение у них будет – лесо-техническое.

На процесс рекультивации выделяется 115, 9 млн грн из областного бюджета Донецкой области. Работы будет выполнять подрядная организация ООО «Хозхимсервис».

Одним из слоев, согласно проекту рекультивации, должен быть суглинок. И если песок будут завозить из Лимана, то суглинок городские власти решили добывать в бывшем карьере кирпичного завода. Карьер находится в районе Славянского курорта на расстоянии около 1,5 км от полигона.

«Рекультивация полигона для нас знаковое событие, которое ждали люди уже очень давно. Экологическая безопасность города поднимется на другой уровень после реализации этого проекта. Однако у жителей, проживающих возле карьера, возникли вопросы по вопросу проведения добычи суглинка. Каким способом будет транспортироваться глина? Как будет ехать транспорт. И вообще, можно это или нельзя. Любая вещь обрастает слухами и уже некоторые говорят, что глину испльзовать нельзя, что это незаконно, что это чуть не воровство и так далее», – рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.

Он пояснил, что на территории города есть два места, где можно добывать глину для использования в рекультивации. «Одно из них не совсем будет удобно для жителей города, потому что находится ближе к курорту. Поэтому определились – старый карьер кирпичного завода для забора глины самый удобный. И для подрядчика ближе, и для жителей микрорайона самый не приемлемый в плане транспортировки, потому что техника будет крупногабаритная. От карьера до полигона ведут две дороги. По одной – есть частный сектор – 3-4 дома, для которых будут неудобства, так что для транспортировки удобнее использовать вторую», – продолжил мэр.

«Задачу будем ставить перед подрядчиком, чтобы здесь были не холмы, а более ровная площадка. Ее потом можно будет использовать, например, для спортивного сооружения. Или здесь можно будет проводить различные спортивные мероприятия, например, мотокросс», – резюмировал Вадим Лях.

Как сообщалось ранее, срок реализации проекта по рекультивации полигона в Славянске – 3 года. Проектом также предусмотрена переработка накапливаемого на полигоне газа, который город будет использовать на собственные цели.

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