Жуткое ДТП в Краматорске: Мужчина получил тяжелые травмы. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) из-за нарушения Правил дорожного движения столкнулись два автомобиля. Водитель одного из них получил многочисленные травмы головы и находится в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

«Около 19:30 2 апреля в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Выехав на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 32-летний водитель автомобиля ВАЗ 2101 двигался по улице О. Тихого. На перекрестке с улицей А. Соловьяненко при выполнении маневра поворота налево не предоставил преимущество автомобилю "Ford Tranzit" и столкнулся с ним. В результате аварии водитель ВАЗ 2101 получил многочисленные травмы головы. Водитель второго автомобиля не пострадал», – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».