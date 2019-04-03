В ЦИК сегодня планируют принять протоколы от 50 избирательных комиссий. Новости

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины продолжают прием протоколов по голосованию на выборах президента, работа проходит в штатном режиме. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 апреля, в ходе брифинга в Киеве рассказала пресс-секретарь ЦИК Украины Наталья Бернадская.

По ее словам, электронные протоколы обработаны на 99,9%, поскольку данные уточняются и это нормальная практика, а протоколы с мокрыми печатями сегодня принимают от многих окружных избирательных комиссий. «Думаю, что сегодня будет около 50 комиссий из территориальных избирательных округов», – сообщила Бернадская.

«Никаких проблем нет, и в данный момент мы очень рады, что все проходит даже лучше, чем мы ожидали, и очень оперативно работают окружные избирательные комиссии. Первыми к нам приехали на следующий день после выборов из Донецкой области», – отметила член ЦИК.

Она добавила, что в ЦИК готовы круглосуточно принимать протоколы с мокрыми печатями из регионов. «Все комиссии, которые приедут, все будут приняты. Физически это зависит от того, что они едут к нам в сопровождении Национальной полиции, чтобы охранять протоколы».

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 622 тыс. 805 избирателей, в голосовании приняли участие 65,10%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 387 избирателей проголосовали 56,8%.

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