Второй тур выборов: ЦИК просит граждан проверить свои данные в реестре избирателей. Новости

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины просят граждан проверить свои данные в Реестре избирателей, но сменить место регистрации пока нельзя. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 апреля, в ходе брифинга в Киеве рассказала пресс-секретарь ЦИК Украины Наталья Бернадская.

«На данный момент люди могут обратиться, если есть необходимость уточнить их место регистрации. Если, например, они вообще не нашли себя в списках избирателей, или они за этот период, например, зарегистрировались по новому месту регистрации. Для того, чтобы быть уверенными, что они появятся во втором туре в корректном участке, они это делают сейчас», – сказала она.

По ее словам, шаги для этого очень простые: «Обратиться в органы ведения реестра с паспортом, где должно быть место регистрации, с установленным заявлением. Мы просим всех избирателей, которые еще не проверили себя в списках избирателей, просто зайти на сайт Госреестра, там есть электронный кабинет избирателя, и это можно сделать онлайн и увидеть, где же ваш участок».

«А вот смена мест голосования будет происходить уже как только ЦИК объявит результаты [выборов президента]», – добавила Бернадская.

Как сообщалось ранее, в ЦИК Украины сегодня продолжают прием протоколов с мокрыми печатями по голосованию на выборах президента, работа проходит в штатном режиме.

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