На Луганщине проходит месячник добровольной сдачи оружия. Новости

На Луганщине с 1 апреля начался месячник добровольной сдачи оружия. Об этом сегодня, 3 апреля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«С целью противодействия незаконному распространению и выведению оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств из незаконного оборота Главным управлением Национальной полиции в Луганской области с 1 по 30 апреля 2019 года на территории области проводится месячник добровольной сдачи оружия», – написала она.

«Лицо, которое во время проведения месячника добровольно сдало в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, в соответствии с ч. 3 ст. 263 УК Украины освобождается от уголовной ответственности», – сообщила Погукай.

Правоохранители напомнили, что если гражданин в указанный срок добровольно сдал в полицию охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области с 1 апреля стартовал месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки, который также продлится до 30 апреля.

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