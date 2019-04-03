В Донецке обнаружили труп мужчины. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В дежурную часть Петровского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 1968 года рождения с ножевыми ранениями. Правоохранители по "горячим следам" задержали злоумышленницу. Действия фигурантки подпадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что за минувшие сутки в «ДНР» было зарегистрировано 5 сообщений о преступлениях, в том числе 1 убийство, 2 грабежа, 1 факт изъятия оружия и боеприпасов.
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