В Донецке обнаружили труп мужчины. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Петровского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 1968 года рождения с ножевыми ранениями. Правоохранители по "горячим следам" задержали злоумышленницу. Действия фигурантки подпадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за минувшие сутки в «ДНР» было зарегистрировано 5 сообщений о преступлениях, в том числе 1 убийство, 2 грабежа, 1 факт изъятия оружия и боеприпасов.

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