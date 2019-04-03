В ЦИК сообщили, когда объявят результаты первого тура выборов президента. Новости

Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины для официального оглашения результатов первого тура выборов президента нужно несколько дней. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 апреля, в ходе брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь ЦИК Украины Наталья Бернадская.
«Мы настроены оптимистично. Мы готовы установить результаты, как только к нам будут приезжать протоколы. Мы их обработаем, возможно, где-то есть какие-то технические нюансы, и надо будет направить на уточнение», – сказала она.
«Я думаю, что несколько дней нам еще на это нужно, чтобы все с отдаленных уголков Украины могли приехать к нам и привезти протоколы... Мы ожидаем, что сегодня мы сможем в электронном виде установить 100% результат, а в бумажном нужно несколько дней, чтобы все протоколы к нам доехали», – добавила спикер ЦИК.
Как сообщалось ранее, в ЦИК Украины сегодня продолжают прием протоколов с мокрыми печатями по голосованию на выборах президента, работа проходит в штатном режиме. Сменить место регистрации, в частности, переселенцам можно будет после официального объявления результатов голосования.
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