На Луганщине за средства ГФРР и местного бюджета благоустроили базу отдыха (Фото). Новости

В Кременском районе Луганской области начинает работу обновленная база отдыха «Лесная поляна». Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«В прошлом году в Кременском районе был реализован проект "База отдыха "Лесная поляна " – центр развития туризма". За средства Государственного фонда регионального развития при софинансировании из местного бюджета проведен капитальный ремонт пяти домиков. Было сделано утепление, отопление, установка санузлов и приобретение оборудования», – сообщили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Луганской ОГА

Следующим шагом в развитии коммунального учреждения должна стать реализация второго этапа проекта, который представлен на конкурсный отбор ГФРР на 2019 год.

В пресс-службе также добавили, что «улучшение материально-технической базы имеющихся объектов рекреационной сферы для Кременщины является одним из направлений районной программы развития туризма, а также отражением комплексного подхода к определению приоритетных направлений стратегии развития района».