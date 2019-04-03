В «ЛНР»: В Алчевске пациенты больниц вторую неделю без хлеба. Новости

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) для пациентов больницы нет хлеба уже вторую неделю. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«В ГУ "Алчевская центральная городская многопрофильная больница" нет хлеба для еды больным около недели, руководству нет до этого дела, реальности здравоохранения Алчевска просто шокируют», – пишет Иван.

В комментариях жители Алчевска возмущены сложившейся ситуацией:

Эдуард: «Руководство, б**дь, на субботнике. Где там Горбачев и другие поклонники клумб. Прокомментируйте распределение бюджета, товарищи Швондеры»;

Михаил: «А что там комментировать, уже писали, что бюджет общий – сколько "столица" выделила, то и наше… У нас же есть свой хлебокомбинат с итальянскими рецептами, неужели не могут обеспечить больницу хотя бы»;

Иван: «Да страшно все это, зайдите и посмотрите на лица больных при кормлении»;

Юлия: «Отец лежит в больнице. Говорит, что в сравнении с прошлым годом, в этом году кормят ужасно»;

Михаил: «До войны кормежка тоже была плохая. Помню, лежал в инфекционном лет 8 назад, так был только обед – помойный суп и кусок хлеба»;

Алексей: «Та забудьте про этот хлеб, не нужен он. Скоро паспорта давать будут»;

«Пацак»: «Когда не хватает хлеба, народу надо дать больше зрелищ и лапши об Украине на уши. Пока прокатывает. Пока»;

Владимир: «"Пока собаки по селу бегают — вы еще не голодаете". Цитаты великих людей»;

Евгений: «Уже сто раз говорилось, что муку ЛНР продало давно»;

Женя: «Так гумконвой еще ничего не привез, вот и кормить нечем»;

Влад: «Все нормально, идем ко дну».

Нашлись и те, кто не связывает отсутствие хлеба в больнице с ситуацией с мукой, и вообще не доверяет информации о нехватке хлеба. «Что-то слабо верится, чтобы в больницах не выдавали хлеб. Что-что, а выдача хлеба всегда была без ограничений, кому сколько надо, столько и брали покушать», – пишет Мария.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» в декабре 2018 года на рынках и в супермаркетах возник ажиотаж с мукой. Ее либо нет, либо осталась российского производства по завышенным ценам. В «правительстве» в ситуации обвинили спекулянтов.

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