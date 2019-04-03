За сутки в Славянском районе дважды изымали гранаты. Новости

За сутки в Славянском районе дважды изымались гранаты. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в одном из случаев опасные предметы изымались полицейскими из частного домовладения, в другом – из заброшенного здания.

«Утром следственно-оперативная группа Славянского отдела полиции были направлены в с. Пришиб, откуда поступило сообщение о незаконном хранении боеприпасов. Из домовладения 67-летнего местного жителя правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, а также патроны травматического и сигнального типа», – рассказали в полиции.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что в заброшенном доме в с. Глубокая Макатиха есть граната.

«Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и изъяли взрывоопасный предмет, который находился под полом указанного здания. 32-летний житель села объяснил, что нашел гранату в прошлом года в лесу, после чего "на всякий случай" ее спрятал», – сообщили в пресс-службе.

По обоим фактам Славянским ОП открыты уголовные производства с квалификацией по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». За данное нарушение Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы – на срок от 2 до 5 лет.