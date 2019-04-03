На Донетчине ранее судимого мужчину подозревают в убийстве.. Новости

В Донецкой области ранее судимого за умышленное убийство мужчину подозревают в лишении жизни еще одного человека. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что Краматорский городской суд удовлетворил ходатайство Краматорской местной прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 44-летнему местному жителю, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

«В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что в шесть часов вечера 22 марта указанное лицо находилось в гостях у своей матери, где вместе с ней и ее приятелем принимало алкогольные напитки. В дальнейшем мужчины поссорились и гость, ранее судимый за убийство, нанес знакомому матери мощный удар кулаком в лицо, от чего последний упал на пол и сразу получил от нападающего еще несколько ударов ногами в область грудной клетки и живота. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении указанного особо тяжкого преступления. До приговора суда он будет находиться в следственном изоляторе.

Досудебное расследование продолжается.