У женщины-водителя началась истерика: В Мариуполе столкнулись два автомобиля. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) произошло ДТП: столкнулись два легковых авто. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Как рассказали очевидцы, 2 апреля в 21:18 во дворе на бул. Шевченко, 331 произошло ДТП – столкнулись два «ВАЗа».

В результате ДТП никто не пострадал. Однако медицинская помощь понадобилась 22-летней женщине-водителю одного из автомобилей, так как у нее началась истерика. Помощь мариупольчанке оказали медики. На месте аварии работали сотрудники полиции.

Источник: Сайт города Мариуполя

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