Кабмин выделил 1,5 млрд грн субвенции местным бюджетам на образование. Новости

В Украине выделили 1,5 млрд грн новой субвенции местным бюджетам на улучшение качества образования. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 апреля, в ходе заседания Кабинета министров Украины рассказала министр образования Лилия Гриневич.

«Это абсолютно новая субвенция в государственном бюджете 2019 года. Она направлена на внедрение одного из главных принципов новой украинской школы – это принцип равенства доступа к качественному школьному образованию для всех детей. Речь идет об инвестициях в 1,5 млн грн», – сказала она.

По ее словам, распределяться эти деньги будут по нескольким направлениям: интернетизация, компьютеризация и школьные автобусы, в том числе транспорт для детей с особыми потребностями.

«У нас есть школы, которые вообще не имеют доступа к интернету. Например, в Закарпатье 12% таких школ, а в Житомирской области – 19%. У нас в половине школ Украины сегодня скорость интернет-подключения составляет менее 10 Мбт в секунду. Это означает, что там невозможно работать с таким интернетом с любым образовательным контентом», – продолжила министр.

Она проинформировала, что для того, чтобы провести интернет в школы, где его нет и увеличить скорость подключения в тех учреждениях, где он есть, нужно выделить из новой субвенции 700 млн грн.

«Но интернет нельзя использовать, если нет компьютеров. Наше задание обеспечить для школ соотношение хотя бы 1 компьютер на 10 учеников. В Украине сегодня 413 школ, где вообще нет компьютеров, которые используются в образовательном процессе. А еще большое количество школ, в которых это соотношение значительно больше, чем 10 к 1… На это в субвенции 300 млн грн», – сообщила Гриневич.

Министр образования добавила, что на обеспечение школ, в которые нужно подвозить детей с расстояния более 3 км, автобусами и транспортом для детей с особыми потребностями направят 175 млн грн.

«Мы предусматриваем, что у нас будет софинансирование с органами местного самоуправления. Например, если это автобусы и компьютеры, то для городов областного значения это 70% субвенция, 30% – деньги местных бюджетов. Для районов и ОТГ – 90% субвенция, 10% – местный бюджет. Для сел, имеющих статус горных, и на линии разграничения – это 95% субвенции и только 5% – местная власть».