В Мариуполе патрульные привлекли к ответственности водителя такси-наркомана (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные привлекли к ответственности водителя такси, который имел признаки наркотического опьянения и был лишен права управления транспортными средствами. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

2 апреля во время патрулирования Левобережного района на ул. Короленко внимание инспекторов привлек «ВАЗ-2106», водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время разговора патрульные заметили у 37-летнего гражданина признаки наркотического опьянения. От предложения патрульных пройти освидетельствование в медучреждении мужчина отказался в присутствии свидетелей.

Во время проверки документов по базам оказалось, что данный водитель уже привлекался к ответственности за нетрезвое управление и с августа прошлого года лишен права управления решением Первомайского районного суда.

В результате нарушитель получил протокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП и постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП. Дубликат водительского удостоверения, который предоставил водитель для проверки, инспекторы изъяли.