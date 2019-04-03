С 1 апреля в Украине снижены цены газ для населения. Новости

Кабинет министров Украины предоставил возможность НАК «Нафтогаз Украина» снизить цены на газ для населения с 1 апреля 2019 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 апреля, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, соответствующее решение было принято правительством сегодня, 3 апреля.

«"Нафтогаз Украины" заявил, что они могут дешевле продавать газ, чем 8,55 грн за куб. м. Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они его будут продавать, тем лучше. Думаю, что как раз пришло время "Нафтогазу" прикрутить цену на газ. Поэтому мы сегодня приняли решение, которое дает право Нафтогазу устанавливать цену меньше, чем 8,55 грн за куб. м, но ни в коем случае не выше», – заявил Гройсман.

«Обязываю НАК "Нафтогаз" с 1 апреля начать реализацию газа для населения дешевле, чем 8,55 грн за куб. м», – добавил премьер-министр.

По прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.

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