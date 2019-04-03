Замглавы МИД в одном из базовых лагерей Объединенных сил встретился с военными (Фото). Новости

В рамках проведения дней НАТО в Украине, район проведения операции Объединенных сил посетил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Замминистра встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, а также с военнослужащими в одном из базовых лагерей Объединенных сил. Во время встречи заместитель министра остановился на военном аспекте сотрудничества между Украиной, Европейским союзом и НАТО. Также дипломат поделился планами на ближайшую перспективу и стратегическими планами взаимодействия по помощи Вооруженным силам Украины со стороны евроатлантических партнеров.