Ситуация в пунктах пропуска днем 3 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Миша: «10:13. На КПП в сторону Курахово. Льготка 20 машин, в основной машин 40-50»;

Павел: «12:09. "Каргилл". Из Донецка машин 40. Льготы нет»;

Сергей: «12:36. "Каргилл" в Украину. С 7:00 до 12:20 в общей очереди»;

Андрей: «13:47. На "Каргиле" сразу на проверку»;

Влад: «14:21. "Каргилл" в Украину 5 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Артем: «10:14. Еленовка ДНР примерно 60 основной и 20 льготной в Украину»;

«S»: «13:55. Еленовка без комментариев, полная ...».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «13:58. 10:40 Пищевик в Донецк 5 машин. Заехали быстро. Очередь общая. В Мариуполь 3 машины. Октябрь в Донецк свободно. В Мариуполь 5 машин. До Красноармейского встретили еще около 10. В Октябре досмотр "качественный"».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «13:59. Сегодня на 8 часов: ЛНР – сразу к окошкам, на украинском посту (в Станицу) – железный + почти половина деревянного навеса, к 10 часам людей немного меньше – неполный железный. Из Станицы в это время пусто».

О ситуации на КПВВ «Майорское» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: