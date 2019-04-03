Спустя 5 лет: Эксперты рассказали о главных проблемах переселенцев из Донбасса. Новости

Украина впервые столкнулась с проблемой внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в 2014 году: из-за войны на Донбассе украинцы стали покидать родные города. Однако, спустя 5 лет, переселенцы продолжают сталкиваться с проблемами, которые остаются нерешенными, передает «Фокус».

Сегодня никто не может назвать точное количество переселенцев. По официальным данным, к примеру, только в Донецкой области проживает 539 тыс. внутренне перемещенных лиц. Однако советник по вопросам ВПЛ программы «Радники» Александр Ворошков считает эти цифры некорректными. По его словам, в реальности в регионе насчитывается не больше 120-150 тыс. человек, переехавших из Донецка.

В то же время, статистика определяется по количеству выданных справок ВПЛ, хотя далеко не все украинцы захотели или смогли получить этот документ. При этом, многие из тех, кто оформил справку, на самом деле живут по-прежнему на неподконтрольных территориях, а в подконтрольные Украине регионы приезжают лишь за выплатами и пенсией.

В свою очередь, адвокационный менеджер Центра прав человека ZMINA Алена Лунева, поясняет, что данные о количестве переселенцев важны для планирования государственных программ, которые должны помочь переселенцам с жильем, трудоустройством и в решении других проблем.

«Когда данные неверны, невозможно строить прогнозы, адекватно оценивать потребности переселенцев и способы удовлетворения этих потребностей. Кроме того, сложно оценивать динамику изменения количества ВПЛ», – говорит эксперт.

Одна из пяти основных проблем, с которыми сталкиваются переселенцы, – выплата пенсий жителям неподконтрольных украинским властям территорий (НКТ). Изначально в 2014 году было принято решение о выплате пенсий всем украинцам, в том числе и тем, кто остался на оккупированных территориях. Со временем политика в их отношении стала меняться.

«По сути, в какой-то момент было принято решение давить на Россию экономически. Негласно пошла установка выдавливать людей туда, на ту (неподконтрольную – ред.) территорию – пусть Россия им платит пенсии», – объясняет Ворошков.

В связи с этим в уязвимом положении оказались и переселенцы, особенно те, кто по каким-то причинам не оформил справку ВПЛ. Эксперт считает, что сотрудники пенсионных фондов получили рекомендации не выплачивать пенсии тем, кто зарегистрирован на НКТ.

«Очевидно, у государства есть план по предполагаемому количеству пенсионеров из числа переселенцев, на которых рассчитана выплата пенсий в 2019 году. И запланированное количество получателей меньше, чем количество зарегистрированных пенсионеров», – считает Алена Лунева.

По ее мнению, проблемы с выплатой пенсий возникают в первую очередь у пенсионеров, которые, хоть и зарегистрированы как переселенцы, на самом деле живут на НКТ.

«Их проще лишить выплат, потому что они менее защищенные, подвергаются большему контролю со стороны государства: от пересечения линии разграничения до снятия наличных в Ощадбанке», – отмечает Лунева.

Кроме того, получившие справку ВПЛ переселенцы сталкиваются с тем, что они не являются членами территориальной громады.

«Люди живут в городах, платят налоги, занимаются какой-то деятельностью, но у них нет никаких рычагов влияния на принятие решений на местном уровне. То есть, они лишены доступа к базовым гражданским правам», – поясняет Ворошков.

На практике это означает, что переселенцы имеют право проголосовать только на президентских выборах и на парламентских – по пропорциональной системе. Выбирать власть на местном уровне возможности нет. В законодательном поле не предусмотрено никаких механизмов для включения переселенцев в реестры территориальных громад.

Казалось бы, человек, уже осевший в каком-то месте, купивший там квартиру, мог бы отказаться от справки переселенца и стать таким образом полноценным членом местной громады. Но избавиться от статуса ВПЛ тоже не просто.

Для пенсионеров отказ от справки создает еще больше проблем. Как только ее действие прекращается, выплату пенсии тоже приостанавливают. Как утверждает Лунева, так происходит даже в том случае, если пенсионер зарегистрировал место своего проживания на подконтрольной Украине территории.

Эксперт уверена, что нужно устранить причину такой ситуации: наличие справки переселенца не должно быть основанием для реализации права на пенсию. Это лишит жителей неподконтрольных Украине территорий резона обманывать государство, получая статус переселенца ради выплат. При этом уже интегрированные в громаду ВПЛ смогут полностью реализовывать свои права и не быть частью раздутой статистики перемещенных лиц.

И еще одна проблема – жилищный вопрос. Для многих он остается одним из самых острых. При этом официальные органы утверждают, что на предоставление нуждающимся собственного жилья необходимо порядка $15-20 млрд. Понятно, что у государства таких денег нет, поэтому чиновники периодически сообщают, что проблему можно хотя бы частично решить за счет строительства домов для временного проживания. Сейчас такой пилотный проект проводится в Донецкой и Луганской областях, причем местные бюджеты покрывают 50% стоимости таких квартир, остальные деньги направляют из Киева.

Некоторые переселенцы самостоятельно решают проблему, покупая квартиры в кредит. Серьезным подспорьем в этом могло бы стать льготное кредитование. Но если в Киеве иногда и вспоминают об этом механизме, то в той же Донецкой области о таких программах и не слышали.

Также, переселенцы часто сталкиваются еще с одним этическим моментом, о котором не принято говорить. Нередко люди, вынужденные покинуть свои дома, могут услышать в свой адрес оскорбительное «понаехавшие».

«В Краматорске, например, местные врачи очень боялись, что приехавшие из Донецка более квалифицированные специалисты оставят их без работы», – рассказывает Александр Ворошков. Эксперт уверен, что частично в этом виноваты журналисты и отдельные чиновники, формирующие негативный образ переселенцев. Вряд ли стоит ожидать, что государство озаботится еще и этой проблемой, скорее на ее решение так или иначе может повлиять каждый украинец.