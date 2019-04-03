Раздача российских паспортов в «Л-ДНР»: В Кремле не подтвердили такую информацию. Новости

В Российской Федерации не подтвердили и не опровергли информацию о массовой выдаче российских паспортов в «Л-ДНР». Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не располагаю никакой информацией на этот счет. Я не знаю, о каких сообщениях вы говорите», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько соответствуют действительности информация о том, что Россия с апреля начнет выдачу своих паспортов жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса.
Следует отметить, что в последнее время в СМИ в очередной раз стала появляться информация, что в «Л-ДНР» выдают российские паспорта. Раздача паспортов якобы должна начаться уже с апреля этого года.
Как сообщалось ранее, еще в феврале Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что в «Л-ДНР» руководство «республик» распространяет информацию о поэтапной замене «республиканских» паспортов на российские.
В конце марта в эфире одного из центральных российских телеканалов военкор Семен Пегов со ссылкой на многочисленные источники заявил, что в апреле в «ДНР» и «ЛНР» планируют начать выдачу российских паспортов. Военкор уверял, что первая партия бланков российских паспортов уже прибыла в Донецк. В первую очередь эти документы начнут получать представители госструктур, силовых структур. Потом уже пойдут пенсионеры. Ну, а затем – обычные граждане», – заверил он.
Данную информацию подтвердил и экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.
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