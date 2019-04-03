В Покровске отопительный сезон завершится 4 апреля. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) отопительный сезон завершится 4 апреля. Такое решение было принято сегодня, 3 апреля, в ходе внеочередного заседания исполнительного комитета Покровского городского совета.

Так, с пятницы, 5 апреля, будут остановлены все газовые котельные, в том числе отапливающие жилой фонд и социальную сферу. Отопительный сезон для частного сектора продлится до 30 апреля.

По информации, предоставленной исполняющим обязанности директора КП «Покровсктеплосеть» Александром Дудником, с 5 апреля среднесуточная температура воздуха составит 8 градусов тепла и более, что дает основание для завершения отопительного периода.

В то же время, мэр Покровска Руслан Требушкин отметил, что социальные объекты – школы, детсады и лечебные учреждения, для которых были построены мини-котельные, смогут при необходимости продолжать отопительный период в течение всего апреля. Контролировать температурный режим в этих заведениях будут их руководители.

Ранее сообщалось, что в Краматорске (Донецкая обл.) отопительный сезон может завершиться уже в начале апреля.

Источник: ТК «Орбита»

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