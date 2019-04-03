В Минсоцполитики рассказали, кому автоматически переназначат субсидии. Новости

В Украине жилищные субсидии будут автоматически переназначены в мае для 3 млн семей. Остальным нужно будет подать заявление и декларацию о доходах. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год. В этом году автоматическое переназначение субсидий касаться трех миллионов домохозяйств. Остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах», – говорится в сообщении.

Как уточняется, субсидия наличными будет назначена тем семьям, в которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд Украины и «Укрпочту». Те получатели, кто еще не на пенсии – через «Ощадбанк».

Также отмечается, что те семьи, в которых по состоянию на май-июнь есть долги за коммуналку, будут переведены на безналичную монетизацию.

«Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 гг. – на основе доходов 1-2 кварталов 2019 года», – сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что повторно с заявлением и декларацией о доходах в мае в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) нужно будет обратиться:

арендаторам жилья;

внутренне перемещенным лицам;

тем семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц;

семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, или они меньше минимальной заработной платы;

семьям, в который произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

«Министерство социальной политики Украины не планирует менять критерии для назначения жилищных субсидий, поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019-2020 годах не предвидится», – добавили в ведомстве.

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