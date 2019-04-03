Гранатомет и тысячи боеприпасов: В Покровском районе полиция изъяла нелегальное оружие. Новости

В Покровском районе (Донецкая обл.) за три месяца этого года полицейские открыли 44 уголовных дела в отношении жителей, незаконно хранивших боеприпасы. Правоохранителями изъято около тысячи боеприпасов, гранатомет и взрывчатка. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Всего с начала года изъято более 970 патронов различного калибра, 5 единиц огнестрельного оружия, 21 граната, гранатомет и около 300 граммов взрывчатки. По данным фактам возбуждены уголовные производства», – говорится в сообщении.

Так, в селе Чунишино полицейские изъяли целый арсенал боеприпасов. Житель Николаевщины хранил в арендованном гараже 10 гранат, мину, снаряды для боевой машины и более 200 патронов.

Кроме того, во время обыска у жителя Покровска (до перименования – Красноармейск) были изъяты почти 200 патронов. Как пояснил мужчина, он нашел боеприпасы недавно и принес домой. Какой-то определенной цели использования патронов у него не было.

Еще один нарушитель, житель Украинска, хранил патроны к автомату «на всякий случай». 20-летний мужчина, найдя боеприпасы, не поспешил сдать их в полицию, а оставил себе.

В полиции напомнили, что в Покровской оперзоне стартовал месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Граждане могут как разоружиться, так и получить разрешение или перерегистрировать оружие, при условии необходимых действий легализации.