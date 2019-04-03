В Краматорске пенсионерам рассказали, как получить субсидии наличными. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) администрация управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) напомнила пенсионерам, получающим жилищные субсидии, о порядке назначения и получения выплат наличными. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Как отмечается, в течение апреля этого года органами ПФУ области будет продолжена выплата монетизированных жилищных субсидий, начавшаяся с 1 марта 2019 года.

Пенсионерам-субсидиантам, которые получают пенсию через банки, средства будут перечисляться на их пенсионные счета в банковских учреждениях, где они обслуживаются по договору.

Тем пенсионерам, которые получают пенсионные выплаты через предприятия почтовой связи АО «Укрпочта» деньги будут выплачиваться наличными через отделения национального оператора почтовой связи.

Период выплаты монетизированных субсидий будет совпадать с датами выплаты пенсий согласно графика, в течение выплатного периода (с 4 по 25 число месяца).

Как уточняется, начисление сумм субсидий проводится органами социальной защиты населения области.

Также, в ПФУ напомнили:

для получения монетизированных субсидий предоставлять дополнительные документы в территориальные управления Пенсионного фонда области не требуется;

выплата жилищных субсидий органами Пенсионного фонда области будет осуществляться на основании определенных структурными подразделениями органов социальной защиты населения данных о суммах монетизированных субсидий пенсионеров;

по всем вопросам, связанным с определением права на субсидию или ее размере нужно обращаться в соответствующий орган социальной защиты населения.

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