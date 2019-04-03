В отеле Киева обнаружили мертвой 19-летнюю жительницу Мариуполя. Новости

В центре Киева в отеле нашли тело 19-летней жительницы Мариуполя (Донецкая обл.). Эту информацию подтвердила заместитель директора Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ольга Атаманова.

Так, сообщение о трагедии поступило в полицию около 8:00. По предварительным данным, девушка работала диджеем. Ночью она познакомились с парнем и девушкой, с которыми отправилась в отель. Утром мариупольчанку обнаружили мертвой.

На место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативные группы. Согласно информации правоохранителей, на теле девушке не обнаружено следов насильственной смерти. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и проводится серия экспертиз.

Источник: MRPL.city