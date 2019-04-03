Пуля просвистела над головой: Из-за обстрела пострадало имущество мирных жителей Травневого (Фото). Новости

В результате обстрела поселка Травневое (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) пострадало имущество одной местной жительницы, а также был поврежден жилой дом семейной пары, проживающей в этом населенном пункте. Об этом сегодня, 3 апреля, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Так, по словам волонтера, обстрел произошел вчера, 2 апреля, около 14:30. «В ходе обстрела из стрелкового оружия разрывными пулями села Травневое, загорелся гараж местной жительницы по ул. Гайдара. Огнем были уничтожены 4 тонны угля, личные вещи, материалы для ремонта дома и велосипед. Также в ходе обстрела повреждения получил фасад и остекление жилого дома по ул. Центральная, 3. В доме проживает семейная пара 60+», – написал он.

Как рассказал Каплин, Иван Иванович 1942 года рождения в момент обстрела выходил из дома, пуля просвистела в нескольких сантиметрах у него над его головой и попала в стену над окном, где разорвалась.

Сегодня на месте обстрела побывали волонтеры. Пострадавшей семье предоставлена помощь материалами для экстренных ремонтов .Женщина, у которой огонь уничтожил имущество, проанкетирована для участия в программе индивидуальной финансовой помощи.

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