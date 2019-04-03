В «Л-ДНР» возросло число внезапных проверок войск НВФ российскими офицерами, – ГУР. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей возросло число проверок подразделений незаконных вооруженных формирований (НВФ) кадровыми российскими офицерами. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование активизировало мероприятия по проверке обустройства и поддержания порядка в пунктах постоянной дислокации соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В частности, с начала апреля возросло количество внезапных проверок подразделений НВФ кадровыми российскими генералами и старшими офицерами. При этом, от командиров подразделений требуется в срочном порядке устранять выявленные недостатки.

Так, для тренировки пожарной команды в одном из мотострелковых подразделений НВФ, по указанию проверяющего, для имитации пожара был разожжен костер.

«В результате неумелых действий пожарных и недостаточного количества средств пожаротушения, огонь перекинулся на площадку хранения техники, в результате чего сгорело и было повреждено до 5 единиц боевых машин противника», – добавили в Минобороны.