На Луганщине создана специальная комиссия по предотвращению затопления шахт. Новости

В Луганской области создали комиссию, которая будет заниматься разработкой мер по предотвращению техногенной катастрофы в связи с затоплением шахт региона. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил и. о. председателя Луганской областной государственной администрации Сергей Филь на своей странице в Facebook.

«Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить подтопление шахт ГП "Первомайскуголь". Это наша принципиальная позиция – сохранить угольную отрасль области. Создал комиссию, которая будет заниматься исключительно этим вопросом. Она уже начала работать», – написал Филь.

Отмечается, что он также обратился в Министерство энергетики и угольной промышленности по ситуации, возникшей в связи с обесточиванием угольных предприятий области.

«Действительно, ситуация на этом этапе далека от идеальной. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить контроль. И применяем все рычаги, доступные областной администрации», – добавил и. о. председателя ЛугОГА.

Фото: Facebook / Сергей Филь