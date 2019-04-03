Житель прифронтового Торецка принес в полицию найденные патроны. Новости

Житель прифронтового Торецка (до переименования –Дзержинск, Донецкая обл.) добровольно сдал правоохранителям найденные патроны. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции.
«В дежурную часть полиции Бахмута обратился 41-летний местный житель и сообщил, что имеет при себе боеприпасы и хочет их сдать. Мужчина рассказал, что патроны нашел в конце марта и чтобы не подвергать опасности других горожан – забрал их домой. Узнав от знакомых, что за хранение патронов предусмотрена уголовная ответственность, житель прифронтового населенного пункта принес их в полицию», – говорится в сообщении.
Так, 56 патронов калибром 5,45 мм были изъяты и направлены на экспертизу.
Правоохранители напоминают, что добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в полицию освобождает граждан от уголовной ответственности, предусмотренной ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области с 1 апреля стартовал месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки.
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