В Украине намерены снизить цены на закупку лекарств для стационаров больниц. Новости

Министерство здравоохранения с 1 июля будет устанавливать предельные цены для лекарственных средств, которые чаще всего принимают украинцы, находясь в стационарах больниц. Как передает корреспондент «Донецких новостей», соответствующее решение сегодня, 3 апреля, было принято в ходе заседания правительства.

По словам и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, это позволит регулировать цены на лекарства в Украине, сравнивая их с ценами на лекарства 5 соседних стран – Польши, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии, а потом определять цену, которая не превышает эти показатели.

«На примере программы "Доступные лекарства" мы увидели, что за последний год цены были снижены на 30%, а сейчас это уже второй год – 10%, даже некоторые препараты на 45% снизились цены», – сказала она.

Министр напомнила, что есть национальный перечень лекарств, которые должны гарантировано получать пациенты в больницах Украины, а «Доступные лекарства» – это амбулаторное лечение. «На те лекарства, которые есть в национальном перечне и на те, которые больше всего используют, мы распространяем такое же реферирование цен. Будем смотреть, какие цены в Украине, по которым закупают наши больницы, сравнивать их с европейскими странами, чтобы снизить цены», – заявила Супрун.

По данным МОЗ Украины, национальный перечень основных лекарственных средств, по которому в первую очередь закупают препараты больницы, состоит из 427 препаратов с доказанной эффективностью. Около 60 из них – популярные лекарства. В денежном выражении они составляют около 80% от общего объема закупок в регионах. Введение государственного регулирования цен на популярные препараты по предварительным подсчетам поможет сэкономить около 214 млн грн. За эти средства медучреждения смогут купить больше нужных лекарств, а пациенты получат больше бесплатных лекарств при лечении в стационаре.

Читайте также: