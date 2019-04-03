Пострадавшие от войны на Донбассе: Около 30% гражданских – это женщины и дети. Новости

Около 30% гражданских, пострадавших в зоне боевых действий на Донбассе, – это женщины и дети. Об этом сегодня, 3 апреля, во время выступления на Четвертой международной конференции по гражданско-военному сотрудничеству сообщил начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев, говорится на странице в Facebook программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ»).

«За январь 2019 года 4 гражданских пострадали в результате военных действий, в том числе, один человек погиб. Это на 55% меньше, чем в январе 2018 года. Для сравнения, в январе 2015 года в зоне боевых действий погибло 335 гражданских. Около 30% гражданских, пострадавших в зоне боевых действий, – женщины и дети», – сообщил Ноздрачев.

По данным представителя ВСУ, несмотря на существенное снижение потерь среди гражданских в зоне боевых действий, опасность для жизни гражданских сохраняется. «От учета гендерного аспекта зависит успех проведения военных операций и поддержка местного населения и местных властей», – отметил Ноздрачев.