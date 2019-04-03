В неподконтрольном Алчевске ребенок упал в техколодец с крыши недостроя. Новости

В неподконтрольном украинской власти Алчевске (Луганская обл.) 12-летняя девочка упала в технологический колодец с крыши недостроенного 9-ти этажного здания. Об этом сегодня, 3 апреля, пишут пользователи соцсетей.

По их информации, недострой расположен на ул. Волгоградской. «Ее с тяжелейшими травмами доставили в реанимацию... Сколько трагедий случается на этих незаконченных стройках, настоящие объекты повышенной опасности. Проведите со своими детьми разговор на эту тему», – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи пишут, что девочка в состоянии медикоментозной комы находится в областной больнице в Луганске и ей срочно нужна донорская кровь.