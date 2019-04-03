На Донетчине сотрудники ГСЧС во время тушения пожара спасли зайчонка (Фото). Новости

В поселке Удачное (Покровский р-н, Донецкая обл.) во время тушения пожара огнеборцы спасли зайчонка. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, сообщение о пожаре поступило на телефон Службы спасения «101» вчера, 2 апреля, в 20:33. «Бойцы 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что горит сухая трава на открытой территории. Общая площадь пожара составляла около 1 га. Во время тушения пожара пожарные в горящей траве обнаружили маленького зайчонка. Неизвестные подожгли сухостой, а вместе с ним и домик бедного животного», – говорится в сообщении.

Спасатели вынесли животное на безопасное расстояние. Пожар был ликвидирован в 20:50.

«Специалисты Службы спасения обращаются к гражданам! Пренебрежение правилами пожарной безопасности может иметь катастрофические последствия, как для экосистемы региона, так и для самих людей. Спасатели призывают не провоцировать пожары в экосистемах, берегите природу!», – призвали в ГСЧС.