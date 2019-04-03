За время войны на Донбассе от мин погибли 269 гражданских, 27 из них – дети, – Минобороны. Новости

С начала вооруженного конфликта на Донбассе в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица. Об этом сегодня, 3 апреля, во время брифинга сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины, полковник Максим Комиссаров, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, самое ужасное то, что потери и увечья гражданского населения вызваны именно взрывами мин, снарядов, ракет и самодельных взрывных устройств. «Наиболее сложная ситуация сложилась на востоке Украины, где взрывоопасные предметы приводят к гибели и травмированию людей. Так, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадало 833 гражданских лица – 269 погибли и 564 ранены. Из них – 125 детей: 27 погибли и 98 получили ранения», – сообщил Максим Комиссаров.
Как сообщалось ранее, около 30% гражданских, пострадавших в зоне боевых действий на Донбассе, – это женщины и дети.
Напомним, на Донбассе в феврале 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 6 человек, 16 – получили ранения. Управление верховного комиссара ООН по правам человека оценивает общее число жертв, связанных с конфликтом в Украине по состоянию на 31 декабря 2018 года, в 40-43 тысяч.
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