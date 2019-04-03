Супрун рассказала, как будут бороться с фальсификациями лекарств. Новости

В Украине на лекарствах появится 2D-кодировка, что поможет их проверять на предмет фальсификаций и контролировать. Как передает корреспондент «Донецких новостей», соответствующее решение сегодня, 3 апреля, было принято в ходе заседания правительства.
По словам и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, внедрять это новшество будут на протяжении 5 лет. «Чтобы бороться с фальсификациями лекарств, когда лекарства поступают в Украину, пересекают границу или покупаются у производителя, будет оригинальная 2D-кодировка на каждой упаковке, которую можно будет через электронную систему проверить», – сказала она.
«Мы сможем даже на наших телефонах проверить эту 2D-кодировку – настоящие ли это лекарства или это контрабанда, или их нет в электронном списке. Над теми лекарствами, которые сейчас поступают, как фальсификат или контрабандой, будет больший контроль. Эта 2D-кодировка уже есть в европейских странах и у всех наших соседей по европейской стороне», – продолжила Супрун.
Министр отметила, что для этого производителям лекарств, как зарубежным, так и отечественным, придется изменить маркировку упаковок, требования от Украины им уже передали: «С этого лета начинается на добровольном уровне маркировка первых упаковок [лекарств]. По истечение 5 лет уже все упаковки будут иметь такую кодировку».
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