В Украине зарегистрировать брак и рождение ребенка теперь можно в ЦПАУ. Новости

В Украине теперь можно получить услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в Центрах предоставления административный услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

«Согласно части первой статей 122 и 135 Семейного кодекса Украины, подать заявление о государственной регистрации рождения, брака, расторжения брака по совместному заявлению супругов, которые не имеют детей, изменении имени, регистрации смерти, а также заявление о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния, их возобновление и аннулирование, теперь граждане Украины могут в центрах предоставления административных услуг», – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие услуги в ЦПАУ начали предоставляться с 4 марта, и на сегодняшний день было принято около 176 таких заявлений.

«Мы работаем во всех направлениях, которые помогут украинцам максимально быстро и качественно получить необходимые документы. Недавно мы начали сотрудничество с ЦПАУ», – отметила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Ирина Садовская.

По ее словам, необходимые услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния граждане могут получить не только в отделах ГРАГС, а и через ЦППАУ. Поэтому у людей есть возможность выбора более удобного по расположению места предоставления услуги.

«Постепенно мы расширяем географию предоставления услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в ЦПАУ по всей Украине», – сообщила замминистра.

Она уточнила, что чаще всего граждане обращаются с заявлениями о государственной регистрации рождения и смерти.