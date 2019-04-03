В патрульной полиции Краматорска и Славянска рассказали о количестве и причинах ДТП. Новости

За три месяца текущего года на территории обслуживания батальона патрульной полиции в городах Краматорске и Славянске зарегистрировано 196 дорожно-транспортных происшествий. Из них – 24 ДТП с пострадавшими, в которых травмированы 27 человек, и четыре человека погибли. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

«Отметим, что больше всего ДТП с пострадавшими зарегистрировано в четверг, а пик аварийности – в 13 часов. Наибольшее количество пострадавших участников дорожно-транспортных происшествий приходится на 11:00», – констатировали в патрульной полиции.

В пресс-службе также обнародовали инфографику с данными о ДТП по видам, основных причинах ДТП и причинах ДТП с пострадавшими.