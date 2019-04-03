Забил до смерти: Жителя Мариуполя суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы. Новости

Октябрьский районный суд Мариуполя (Донецкая обл.) приговорил 33-летнего местного жителя к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения за смертельное избиение знакомого. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Суд установил, что 23 августа 2017 года, около в 23:00, житель Мариуполя, ранее судимый за кражи и незаконное хранение наркотиков, находясь в нетрезвом состоянии возле автостоянки в Центральном районе города, поссорился с 58-летним знакомым по поводу потери последним принадлежащего ему брелка от автомобиля», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ссоры злоумышленник нанес многочисленные удары кулаками и ногами в лицо и по голове потерпевшего. Из-за полученной закрытой черепно-мозговой травмы, мужчина умер на следующий день.

Злоумышленник осужден по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Согласно приговору суда, ближайшие 7 лет и 6 месяцев он проведет за решеткой.