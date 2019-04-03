Взыскание алиментов: На Донбассе неплательщикам находят работу. Новости

В Украине с начала года трудоустроено 453 должника по алиментам, в том числе 32 – в Луганской области и 22 – в Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, сегодня, 3 апреля, передает пресс-служба ведомства.

Так, трудоустройство алиментщиков происходит в рамках выполнения Меморандума между Государственной службой занятости и Министерством юстиции Украины, который был подписан 21 января 2019 года.

По данным Глущенко, в период с 1 января по 27 марта 2019 года численность безработных, в отношении которых действовало исполнительное производство по взысканию алиментов, составила 2 196 человек. Больше всего таких лиц зарегистрировано в Днепропетровской (312 человек), Полтавской (222 человека), Запорожской (213 человек), Черкасской (189 человек), Харьковской (156 человек), Сумской (126 человек), Донецкой (122 человек) и Николаевской (100 человек) областных службах занятости. Меньше всего – в Закарпатской и Черновицкой областных службах занятости – 4 и 13 соответственно.

«В течение I квартала 2019 года из них было трудоустроено 453 человека, что составляет 20,6%. Наибольшее количество трудоустроенных лиц в Днепропетровской и Полтавской областях – 63 и 62 человека соответственно. Также было трудоустроено 43 человека в Запорожской области, по 36 человек в Харьковской и Черкасской областях, 32 человека в Луганской области, 28 человек в Николаевской области и 22 человека в Донецкой области», – сообщила замминистра.

Так, наиболее распространенные профессии, на которые происходило трудоустройство, – рабочие, а именно:

трактористы – 156 человек;

водители автотранспортных средств – 68 человек;

слесари (сантехники, ремонтники, электрики, по ремонту сельскохозяйственного оборудования и колесных транспортных средств) – 21 человек;

электрогазосварщики и электромонтеры – 12 человек;

продавцы (консультанты, продовольственных и непродовольственных товаров) – 8 человек;

рабочие по уходу за животными и комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства – 7 человек;

рабочий по благоустройству и комплексному обслуживанию зданий – 6 человек.

Также, трудоустройство происходило на другие профессии, такие как: инженеры, директора, мастера, специалисты по гражданской защите и публичным закупкам, начальники производств и тому подобное.

Напомним, в Донецкой области в 2018 году взыскали с неплательщиков алиментов более 228,5 млн грн.

Как сообщалось ранее, в 2018 году был принят ряд законов, которые позволяют эффективно влиять на неплательщиков алиментов в плане взыскания с них задолженности. В частности, в Донецкой области вынесено более 1,7 тыс. постановлений о наложении штрафа на суммы задолженности по алиментам.

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